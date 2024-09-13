ЦБ повысил ключевую ставку до 19 процентов

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 % до 19 % годовых. Информация об этом 13 сентября опубликована на сайте регулятора.
В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0 %.
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.
Кроме того, ЦБ допустил возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.
Рассуждая о том, какое решение примет регулятор, эксперты перед заседанием называли три основных варианта: сохранение 18 %, повышение до 19 % или до 20 %. Наиболее вероятным сначала казалось сохранение ставки, но по мере выхода новых данных ближе к дате аналитики стали склоняться в сторону повышения.