ЦБ повысил ключевую ставку до 19 процентов

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 % до 19 % годовых. Информация об этом 13 сентября опубликована на сайте регулятора.



В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0 %.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБ допустил возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.