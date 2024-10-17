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Финансы Набиуллина: ЦБ еще не принял решение по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ еще не принял решение по ключевой ставке

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8 комментариев

Банк России рассматривает все поступающие данные, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке к предстоящему заседанию 25 октября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишут «Ведомости».

Как объясняет Набиуллина, Банк России анализирует новые данные, чтобы принять обоснованное решение по ключевой ставке, и оно не предопределено. На следующей неделе планируется оценить весь комплекс факторов.

По словам председателя ЦБ, нынешний уровень инфляции, изменения в инфляционных ожиданиях и скорость увеличения кредитования в значительной степени соответствуют выводам, которые регулятор сделал в сентябре при решении о повышении ключевой ставки.

В сентябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых. В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

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Комментарии
8
Слава России!
16 минут
действительно, первый год воблы этим ничего не стоил, сейчас всё по другому.
Заливщик голосовых планок
10 минут
Ну, т.е., из АП ещё не позвонили.. :)
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