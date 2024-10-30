Сбер приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита

Сбер продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, но с 30 октября временно приостанавливает запись на сделки по этой программе в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Об этом в среду сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

Там отметили, что запись на сделки возобновится сразу после выделения дополнительного лимита государством. «Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке», — подчеркнули в кредитной организации.

Также в Сбере добавили, что к новым заявкам будут применены ранее анонсированные условия. Если сумма кредита по договору не превышает установленный правительством лимит (12 млн рублей — для Москвы, Петербурга, Ленинградской и Московской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов), то ставка составит 6%. Если сумма кредита превышает этот лимит, то кредит на сумму превышения выдается по ставке банка. При таких условиях в договоре указывается средневзвешенная ставка.

Поскольку ранее Сбер увеличил ставки по базовым ипотечным программам, средневзвешенная ставка по семейной ипотеке со сверхлимитом тоже выросла — на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Таким образом, при оформлении семейной ипотеки со сверхлимитом через «Домклик» (сервис, входящий в структуру кредитной организации) минимальная ставка для Петербурга, Москвы и двух областей составит 9,4%, для других регионов — 10%.

Рост процентных ставок связан с повышением ключевой ставки Банка России. В прошлую пятницу регулятор поднял ее с 19% до 21%.

При этом на прошлой неделе правительство распорядилось выделить дополнительные 446,9 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Из них 142 миллиарда пойдут на семейную ипотеку под 6%. Согласно стандартной процедуре, эти средства должны быть разделены между всеми банками — участниками программы.