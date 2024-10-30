ВТБ вслед за Сбером заявил об исчерпании лимита по семейной ипотеке

ВТБ приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Об этом 30 октября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сообщили в кредитной организации.

Там добавили, что клиенты с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. Возобновить работу по семейной ипотеке банк планирует, как только правительство выделит новые лимиты по этой госпрограмме.

Ранее о решении приостановить запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита заявил Сбер. При этом последний раз правительство выделяло дополнительные средства на реализацию программы на прошлой неделе. Речь шла о 142 млрд рублей для всех банков — участников программы.