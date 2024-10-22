Правительство выделило почти 500 млрд на субсидирование семейной ипотеки и других госпрограмм

Правительство выделило дополнительные 446,9 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина 22 октября.

Из этой суммы 142 млрд рублей пойдет на семейную ипотеку под 6%. Ранее «Фонтанка» писала об опасениях застройщиков, что без дополнительного выделения средств действующих лимитов по этой программе не хватит до конца года. Соответственно, выдачи таких кредитов могут остановиться.

Еще 35,1 млрд рублей направлены на дальневосточную и арктическую ипотеки по ставке 2%. При этом большая часть выделенных средств (269,8 млрд рублей) отправится на субсидирование ставок по жилищным кредитам, уже выданным ранее по закончившейся в июле программе льготной ипотеки.

«Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России», — заявили в пресс-службе правительства.