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Происшествия Четверых увезли в больницу после лобового ДТП под Гатчиной

Четверых увезли в больницу после лобового ДТП под Гатчиной

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Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля в Гатчинском округе Ленобласти. Медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Подробности сообщил 47news 31 октября.

Дорожная авария случилась около 10 часов утра на участке между селом Рождествено и деревней Батово. К месту происшествия оперативно приехали спасатели.

По предварительной информации от дорожной полиции, дорогу не смогли поделить Opel Astra и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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