Исчезнувший из российского архива указ императора Петра II продали во Франции

Пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) указ императора Петра II продали на аукционе по Франции за 3120 евро. Об этом стало известно в четверг, 31 октября, из сообщения на сайте аукционного дома Аguttes.

«Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет», — говорится в описании лота. Как следует из карточки, аукцион проходил вчера днем. Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро.

В прошедшую пятницу ТАСС сообщил , что московская полиция проводит проверку после заявления о подмене в РГВИА исторического документа. С заявлением об этом в правоохранительные органы обратился один из руководителей архива. «Неизвестные подменили „Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года“, — рассказали в ведомстве.

Подмененный документ является одним из первых указов Петра II.



Сайт аукционного дома Аguttes опубликовал сканированную копию документа. В нем также говорится о снятии с должности Фаменцына и утверждении на его месте князя Урусова.