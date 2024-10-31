Исчезнувший из российского архива указ императора Петра II продали во Франции

Пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) указ императора Петра II продали на аукционе по Франции за 3120 евро. Об этом стало известно в четверг, 31 октября, из сообщения на сайте аукционного дома Аguttes.
«Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет», — говорится в описании лота. Как следует из карточки, аукцион проходил вчера днем. Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро.
В прошедшую пятницу ТАСС сообщил, что московская полиция проводит проверку после заявления о подмене в РГВИА исторического документа. С заявлением об этом в правоохранительные органы обратился один из руководителей архива.
«Неизвестные подменили „Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года“, — рассказали в ведомстве.
Подмененный документ является одним из первых указов Петра II.
Сайт аукционного дома Аguttes опубликовал сканированную копию документа. В нем также говорится о снятии с должности Фаменцына и утверждении на его месте князя Урусова.
Внук Петра Первого — Петр II — вступил на престол в 1727 году в возрасте 11 лет. Он умер в 1730 году от оспы.
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