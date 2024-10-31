Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки

Культурист, актер, режиссер, сценарист, писатель и общественный деятель Александр Невский был принят в Гильдию продюсеров Америки (PGA). Об этом 31 октября сообщил он сам в своих соцсетях.

«Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!» — написал новоиспеченный член продюсерской гильдии и поведал, что «когда-то в СССР открывал для себя американское кино по пиратским видеокассетам и мечтал о Голливуде».

В комментариях подписчики поздравили Невского и написали: «Мужик живет свою лучшую жизнь».