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Общество Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки

Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки

836
3 комментария

Культурист, актер, режиссер, сценарист, писатель и общественный деятель Александр Невский был принят в Гильдию продюсеров Америки (PGA). Об этом 31 октября сообщил он сам в своих соцсетях.

«Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!» — написал новоиспеченный член продюсерской гильдии и поведал, что «когда-то в СССР открывал для себя американское кино по пиратским видеокассетам и мечтал о Голливуде».

В комментариях подписчики поздравили Невского и написали: «Мужик живет свою лучшую жизнь».

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Александр Невский Гильдия продюсеров Америки
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Комментарии
5
Denis_5e4cccd08a04e
5 минут
Это по тому, что он осуждает СВО. Если бы поддержал, не приняли бы.
Leningradas_Velns
1 минута
А кто-то утверждал, что в США нет кретинов? А как-же Трамп?
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