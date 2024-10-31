Цифровой профиль мигранта, трудовая дисциплина, регулирующий закон. Что сказал Медведев на совещании по вопросам мигрантов

По поручению президента РФ Владимира Путина заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев 31 октября провел совещание по государственной миграционной политике. «Фонтанка» собрала самые важные заявления российского политика.

Медведев отметил, что необходимо исключить пребывание на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности нашей страны. Это особенно важно сделать в период проведения СВО, добавил зампред Совбеза РФ.

Чиновник обратил внимание на то, что 70% россиян выступают за ужесточение миграционной политики, потому что «устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов». Медведев заявил, что этому нужно положить конец.

Во время своего выступления Медведев также рассказал о мигрантах с низкой квалификацией. Они, по словам лидера «Единой России», должны приезжать в РФ только на период своей трудовой деятельности. А работодателям в свою очередь следует следить за трудовой дисциплиной своих сотрудников.

«Они [работодатели] заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу», — объяснил зампред Совбеза России.

Еще, по словам политика, в России пора создать цифровой профиль мигранта. «Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать», — сказал Медведев. Также в московском транспорте, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области и в некоторых других местах будет запущен эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев, анонсировал политик.

Кроме того, зампред Совета безопасности подчеркнул, что в школах и других образовательных учреждениях не должно быть детей мигрантов, не знающих русского языка. «От этого страдает общий уровень образования… и с этим пора заканчивать», — объяснил Медведев.

В решении всех вопросов по регулированию миграции поможет законопроект, отметил Медведев. Его разработка пока не завершена, однако инициатива может содержать в себе опыт зарубежных стран. «Цель нашей работы — установить жесткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России. Здесь неплохо обратиться к опыту других стран, естественно, применимому в наших условиях, который показал свою эффективность, и использовать, как принято говорить, лучшие международные практики», — заявил политик.

Также Медведев сообщил, что теперь заседания по государственной миграционной политике будут проходить регулярно.