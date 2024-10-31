Цены на бензин догоняют инфляцию, но это мало кого волнует

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







На многих заправках Петербурга самый распространенный бензин марки АИ-95 преодолел психологическую отметку в 60 рублей. Традиционные возгласы возмущения лишь констатируют факт: жизнь дорожает, если оценивать ее в рублях. Этот рынок настолько живет в себе, что на него не влияют ни украинские БПЛА, ни биржевые котировки и спекулянты и уж тем более народные проклятья.

Объективные причины









Уже много лет розничный рынок топлива в России живет согласно «джентльменскому соглашению» с властями: рост цен не должен превышать уровень инфляции. Как вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) зарабатывают в опте и тем более на экспорте — это их дело. А вот нервировать простых россиян и, что еще важнее, Эльвиру Набиуллину, которая отвечает за инфляцию в стране, — строгое табу.

Хотя цены на бензин и вправду вновь бьют все рекорды, они все еще вписываются в это негласное и нигде не зафиксированное на бумаге соглашение. При действующем официальном прогнозе на годовую инфляцию в 8–8,5 % средневзвешенные цены на бензин и дизтопливо в стране выросли на 8,4 %.

Что интересно. Прогноз по инфляции стал таким лишь на прошлой неделе, до этого Центробанк упорно держал его на уровне 6,5–7 %. И цифры роста цен на АЗС уже заметно выбивались из графика. Так что введенное правительством эмбарго на экспорт готового бензина казалось понятным стимулом, хотя и очень половинчатым (полуфабрикаты нефти все еще можно экспортировать). Теперь же ВИНКи вновь оказались в рамках «джентльменского соглашения», и формальных претензий к ним нет.

Да и что говорить, о возможных причинах роста стоимости бензина вся страна читает в газетах. Количество нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтебаз, на которые за последние месяцы падали обломки украинских беспилотников, уже исчисляется десятками. Еще в мае Росстат перестал публиковать оперативные понедельные отчеты об объеме производства нефтепродуктов в стране. Последний отчет показывал сокращение к прошлогоднему на 8 % по бензинам и на 6 % — по дизтопливу. Так что упрекнуть ВИНКи в каком-то особом саботаже для создания искусственного дефицита язык не повернется. Тем более о том, как подорожало оборудование для заводов и какими путями оно вообще сейчас попадает в страну, никто не говорит.

Все дело в деньгах

Однако у повышения цен на бензин есть один нюанс. Если коротко, его можно сформулировать так: оно ни на что не влияет.

Дело в том, что у каждого человека инфляция — своя собственная. Зачастую очень сильно отличающаяся от того, что нам показывают Росстат и ЦБ. Это только в школьных задачах по экономике ее можно объяснять как «сколько килограммов огурцов ты можешь купить на свою зарплату». Мол, чем меньше, тем сильнее инфляция.

Конечно же никто не тратит всю зарплату на огурцы или на бензин. Согласно подсчетам Росстата, на транспорт (без учета путешествий) в 2024 году среднедушевые расходы среднестатистического россиянина составляют около 6,5 тысяч рублей в месяц. Это с грудными детьми и больными в коме. Исходя из последних исследований Росстата, это менее 10 % реальных денежных доходов. Опять же среднестатистического гражданина в вакууме.

Как видите, эта цифра совершенно ничего не говорит о каком-то конкретном человеке, например который читает эту статью. Ведь неизвестно, покупает человек карточку на метро, заправляет машину бензином или вообще сидит дома и работает удаленно. Для каждого из этих трех вариантов подорожание бензина ощущается совершенно по-разному.

Высчитывать, на сколько подорожает молоко в магазине из-за роста цен на бензин, — это вообще тупиковый путь. Если грубо, то, допустим, автомобиль доставляет в магазин 1 000 упаковок молока (это меньше 1 куб. м), тратя на это 10 литров топлива (это около 100 км или чуть меньше). При подорожании одного литра бензина на 1 рубль рост расходов на эту поездку составит 10 рублей. На каждую пачку молока, соответственно, — 0,01 рубль (1 копейку). С начала года Аи-92, на котором ездят «Газели», подорожал на 4 рубля, соответственно, в структуре подорожания молока вклад бензина — около 4 копеек. Можно на полном серьезе пытаться оперировать этой цифрой, а можно просто признать, что она несущественна и игнорировать ее.

Конечно, наиболее чувствительны цены на АЗС — для автомобилистов. А теперь давайте смотреть, насколько именно. Во-первых, у разных людей разные машины с разным потреблением топлива. Во-вторых, они ездят на разные расстояния, тратя разное количество бензина. Кто-то заправляет полный бак раз в неделю, кто-то раз в месяц.

Ну а дальше начинаются особенности потребления. Никто не покупает бензин по литру. Как правило, это заправка «до полного бака» или что-то близкое к этому — 30-50 литров за раз. В среднем в бак легковой машины помещается 50-60 литров. Пускай она «питается» АИ-95, который с начала года в Петербурге подорожал на 4 рубля. То есть, заправка 50 литров в январе стоила — в среднем — 2 763,5 рубля, а теперь — 2 965,5 рубля. Разница — 200 рублей за бак. Плюс-минус. В зависимости от частоты заправки и дальности ежедневных поездок, в месяц выходит лишних от силы 800 рублей. Если вы не таксист или не развозчик молока.

Говорить о том, как сильно подкосило экономику его семьи лишние 800 рублей в месяц, каждый тоже будет по-разному. Кто-то просто не замечает этого. Для кого-то это серьезные деньги. Но всех объединяет одно — ни один автомобилист в городе пока что не отказался от привычных поездок из-за роста стоимости бензина.

Периодически различные сервисы проводят опросы — при каком уровне цен на бензин вы откажетесь от поездок на машине и пересядете на общественный транспорт. Во всех этих опросах за скобки выносится подорожание билета на метро, но пусть это будет константа. В 2020 году 18% опрошенных (из 1600 взрослых владельцев прав и автомобиля в 374 населенных пунктах россии) заявили, что откажутся от машины, если цена на бензин превысит 50 рублей за литр. Когда это случилось, как говорится в популярном меме, отказываться от машины, разумеется, никто не стал. По крайней мере, объем потребления топлива в стране не упал, а число пассажиров метро не выросло.

В 2021 году аналогичное исследование уже не содержало варианта с 50 рублями (потому что бензин уже стал столько стоить), а 11% опрошенных сказали, что точно откажутся от машины, если за литр придется тратить 60 рублей. Вот этот миг уже настал, но пробок что-то меньше в городе не становится.

Разумеется, замечая рост цен на бензин на рубль-два-четыре, некоторые автомобилисты очень расстраиваются и говорят резкие вещи. Например, в 2023 году некий опрос показал, что из-за подорожания 56% автомобилистов стали меньше ездить, чтобы поменьше тратить. Оставим за скобками качество этого опроса, констатируем лишь, что объемы прокачки топлива на АЗС все еще не падают, а в правительстве на полном серьезе говорят о необходимости ликвидации дефицита на внутреннем рынке.

Великие мотиваторы

Возможно, если цену литра бензина одномоментно повысить на 100-200 рублей, чтобы траты на бензин составляли, скажем, 12 тысяч за одну заправку, это и правда скажется на поведении и привычке людей.

Хотя и тут есть нюанс. Дело в том, что, показываемый в таблицах Росстата уровень цен имеет мало отношения к реальной жизни конкретного человека. Кроме того, что он ездит на разных машина на разные расстояния, так у него еще и маршруты разные. И на них попадаются разные АЗС.

В Петербурге, к примеру, самые дорогие заправки — «Лукойл». Это как раз там стоимость АИ-95 уже перевалила за 60 рублей. Например, на Богатырском проспекте он уже стоит 60,9 рублей. А вот, к примеру, на «Роснефти» на Витебском проспекте литр АИ-95 31 октября стоил 57,55 рубля. Дельта — примерно соответствует статистическому изменению средней цены в Петербурге, так что если сменить заправку, бензиновую инфляцию можно полностью на замечать.

Разница при заправке полного бака (50 литров) в таком случае - 167,5 рубля. Человеческая жадность, в хорошем смысле этого слова, иногда творит чудеса, и кто-то, чтобы сэкономить, действительно может ради этой разницы сделать крюк от Богатырского до Витебского.

На другом полюсе нашей жизни другой великий мотиватор — человеческая лень. В хорошем смысле этого слова. И она тоже творит чудеса, убеждая нас, что 167,5 рубля не стоят того. И проще, как и год назад, просто заправиться на привычной заправке и ехать дальше, ругая правительство и кляня времена, вспомнить советский бензин по 8 копеек.