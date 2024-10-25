ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Если в июле ЦБ ожидал увидеть инфляцию в конце 2024 года на уровне 6,5-7%, теперь его ожидания сдвинулись в диапазон 8-8,5%. Кроме того, если ранее он предполагал, что возвращение инфляции к цели в 4% случится в 2025 году, теперь он прогнозирует по итогам года 4,5-5% инфляции, а возвращение к 4% переносится на 2026 год. По нему прогноз обновлен до 4-4,2%.