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Финансы ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году

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26 комментариев

Банк России поднял прогнозный диапазон по инфляции на конец 2024 года с 6,5-7% до 8-8,5%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора, обновленного 25 октября.

Если в июле ЦБ ожидал увидеть инфляцию в конце 2024 года на уровне 6,5-7%, теперь его ожидания сдвинулись в диапазон 8-8,5%. Кроме того, если ранее он предполагал, что возвращение инфляции к цели в 4% случится в 2025 году, теперь он прогнозирует по итогам года 4,5-5% инфляции, а возвращение к 4% переносится на 2026 год. По нему прогноз обновлен до 4-4,2%.

Ранее Центральный банк РФ принял решение увеличить ключевую ставку с 19% до рекордного 21%, что объясняется продолжающимся ростом инфляции и инфляционных ожиданий.

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Комментарии
26
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
План работает без сбоев.
VKuser174198221
1 час
Люди с другой планеты....В магазинах еду не покупают..., машину бензином не заправляют, коммуналку не платят.....Сидят себе в кабинетах и бредят, бредят, бредят......
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