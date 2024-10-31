Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 753мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Нафтогаз» снова просит ареста имущества России. На сей раз — в США и Великобритании

«Нафтогаз» снова просит ареста имущества России. На сей раз — в США и Великобритании

1 036
4 комментария

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» направила запросы в профильные органы США и Великобритании с требованием арестовать российское государственное имущество, пишет газета Ilta-Sanomat. В Финляндии уже были арестованы более 40 объектов недвижимости, принадлежащих России.

Кроме указанных стран, «Нафтогаз» просит арестовать российское имущество и в других государствах, но полный список не разглашается, заявила изданию представитель компании Владислава Смолинска. Она также добавила, что Украина «не вступала в прямой контакт» с руководством Финляндии с запросом об аресте имущества РФ в стране.

Ранее Финляндия арестовала более 40 объектов недвижимости в стране, принадлежащих России. Они использовались как квартиры для размещения дипломатов на время рабочих поездок. Полный список арестованного имущества публиковала «Фонтанка».

Российская сторона направила две ноты протеста по факту произошедшего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет через суд оспаривать решение Хельсинки.

Президент Финляндии заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку арест является «юридическим», а не политическим вопросом. Он сослался на решение Международного арбитражного суда, которое поддержал Окружной суд Финляндии.

Как может ответить Россия на арест своего имущества — читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
твой отец ля
53 минуты
а что они с этим имуществом делать то будут?
Гость
52 минуты
Вы слыхали? Мать пятерых детей из Барнаула поспорила с Гузеевой на шоу «Давай, созвонимся»
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
Новости компаний
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00