«Нафтогаз» снова просит ареста имущества России. На сей раз — в США и Великобритании

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» направила запросы в профильные органы США и Великобритании с требованием арестовать российское государственное имущество, пишет газета Ilta-Sanomat. В Финляндии уже были арестованы более 40 объектов недвижимости, принадлежащих России.

Кроме указанных стран, «Нафтогаз» просит арестовать российское имущество и в других государствах, но полный список не разглашается, заявила изданию представитель компании Владислава Смолинска. Она также добавила, что Украина «не вступала в прямой контакт» с руководством Финляндии с запросом об аресте имущества РФ в стране.

Ранее Финляндия арестовала более 40 объектов недвижимости в стране, принадлежащих России. Они использовались как квартиры для размещения дипломатов на время рабочих поездок. Полный список арестованного имущества публиковала «Фонтанка».

Российская сторона направила две ноты протеста по факту произошедшего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет через суд оспаривать решение Хельсинки.

Президент Финляндии заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку арест является «юридическим», а не политическим вопросом. Он сослался на решение Международного арбитражного суда, которое поддержал Окружной суд Финляндии.