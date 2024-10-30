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Политика РФ направила Финляндии две ноты протеста по поводу конфискации имущества в пользу Украины

РФ направила Финляндии две ноты протеста по поводу конфискации имущества в пользу Украины

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12 комментариев

Россия направила Финляндии две ноты, которые касаются конфискации имущества РФ в пользу Украины. Об этом в среду, 30 октября, сообщает Yle.

Финские власти изъяли российскую государственную собственность в пользу украинских компаний по приказу международного арбитражного суда. Так, служба судебных приставов республики арестовала активы России на сумму около 40 миллионов евро.

В связи с этим РФ направила Финляндии первую ноту с выражением протеста против действий финских властей 28 октября, а вторую — накануне, 29 октября. Российские дипломаты связались с заместителем гендиректора Департамента по делам Азии и Океании МИД Финляндии Микко Кивикоски и службой судебных приставов страны, попросив предоставить им дополнительную информацию о конфискации имущества России.

По словам представителя МИД Финляндии, министерство не отвечает за арест имущества, поэтому российской стороне необходимо ждать ответа от службы судебных приставов.

Также сообщается, что МИД РФ вызвал посла Финляндии в России.

Ранее Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России, на общую сумму свыше 35 миллионов евро. Информацию о конфискации активов предоставила служба судебных приставов, перечислив арестованные объекты в соответствующем списке. Ничто из перечня теперь нельзя продать или передать третьим лицам. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в суде будет оспаривать решения руководства Финляндии об аресте недвижимости.

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Финляндия Конфискация имущества Россия Дмитрий Песков Нота протеста
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Комментарии
12
забыл все
58 минут
в Басманный суд теперь?))
Игорь Протасов
31 минута
Мы про отнятые хаты Сочинили ноту ТАСС. Но примчались санитары И зафиксировали нас... (С) Владимир Высоцкий (почти)
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