«Будем оспаривать в суде»: Песков прокомментировал арест недвижимости РФ в Финляндии

Россия в суде будет оспаривать решения руководства Финляндии об аресте недвижимости в стране — участнице Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, будем оспаривать это в суде. Россия будет защищать свои имущественные интересы», — заявил Песков.

Накануне власти Финляндии арестовали земельный участок Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза». На следующий день, 29 октября, были арестованы еще пять объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Речь идет о жилом доме в Хельсинки, офисном здании и трех объектах на Аландских островах, среди которых — земельный участок.