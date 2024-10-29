Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Финляндии арестовали еще пять объектов недвижимости РФ

В Финляндии арестовали еще пять объектов недвижимости РФ

3 302
25 комментариев

Еще пять объектов недвижимости РФ арестованы в Финляндии. Об этом 29 октября сообщает газета Helsingin Sanomat.

Среди этих объектов, как пишет издание, жилой дом в Хельсинки и офисное здание. Еще три расположены на Аландских островах, включая земельный участок у моря.

Накануне в посольстве РФ не получили официальных сообщений об аресте от финских властей, сообщил ТАСС.

В понедельник финские СМИ сообщали об аресте участка земли Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза» и еще пяти компаний группы. Представители киевской стороны обратились в окружной суд Хельсинки с требованием взыскать с России ущерб от возвращения Крыма в РФ в 2014 году.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE61
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED15
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
AndrewBarsik
3 часа
Давай, Маша! Рубани с плеча с Димоном на пару! Расскажи им какие последствия, которых они даже себе представить не могут, их ждут.
михаил.ру
2 часа
коричневые линии переходят Фины!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12