В Финляндии арестовали еще пять объектов недвижимости РФ

Еще пять объектов недвижимости РФ арестованы в Финляндии. Об этом 29 октября сообщает газета Helsingin Sanomat.

Среди этих объектов, как пишет издание, жилой дом в Хельсинки и офисное здание. Еще три расположены на Аландских островах, включая земельный участок у моря.

Накануне в посольстве РФ не получили официальных сообщений об аресте от финских властей, сообщил ТАСС.

В понедельник финские СМИ сообщали об аресте участка земли Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза» и еще пяти компаний группы. Представители киевской стороны обратились в окружной суд Хельсинки с требованием взыскать с России ущерб от возвращения Крыма в РФ в 2014 году.