В Финляндии по иску украинской компании арестовали участок Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки и культуры. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat в понедельник, 28 октября.

Арест собственности РФ произошел по иску украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» и еще пяти компаний группы. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Обратившись в Окружной суд города Хельсинки, нефтегазовая компания ходатайствовала о взыскании с России компенсации ущерба, связанного с присоединением Крыма к РФ в 2014 году.

На сайте «Нафтогаза» сказано, что это первый успешный арест активов за пределами Украины по исполнению арбитражного решения по иску украинских компаний к России. «Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу группы „Нафтогаз“», — говорится в сообщении компании.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как министр обороны Финляндии отказался одобрить шесть сделок с недвижимостью, в которых участвовали граждане России, Украины и Швейцарии. Решение об отказе объяснили тем, что сделки могли угрожать национальной безопасности республики, затрудняя организацию оборонительных действий и контроля над территорией государства.