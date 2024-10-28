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Политика В Финляндии по иску украинской компании арестовали участок Российского центра науки и культуры

В Финляндии по иску украинской компании арестовали участок Российского центра науки и культуры

1 821
8 комментариев

В Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки и культуры. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat в понедельник, 28 октября.

Арест собственности РФ произошел по иску украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» и еще пяти компаний группы. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Обратившись в Окружной суд города Хельсинки, нефтегазовая компания ходатайствовала о взыскании с России компенсации ущерба, связанного с присоединением Крыма к РФ в 2014 году.

На сайте «Нафтогаза» сказано, что это первый успешный арест активов за пределами Украины по исполнению арбитражного решения по иску украинских компаний к России. «Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу группы „Нафтогаз“», — говорится в сообщении компании.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как министр обороны Финляндии отказался одобрить шесть сделок с недвижимостью, в которых участвовали граждане России, Украины и Швейцарии. Решение об отказе объяснили тем, что сделки могли угрожать национальной безопасности республики, затрудняя организацию оборонительных действий и контроля над территорией государства.

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Комментарии
8
280896530
1 час
Кого-то потихоньку начинают раздевать. Самое интересное начнется, когда все зарубежное имущество нынешних казнокрадов, в том числе и личное, попадет под угрозу конфискации. Ляпота !!!
FedorGr
29 минут
Надо как то переживать? Если я против, то мне прибавят пенсию? Дадут премию, пришлют подарок к Рождеству? Это участок, там можно картошку посадить? Морковку вырастить.. травку какую ни будь вырастить?! В Чуйской долине можно семена взять, да и финские магазины ими торгуют в открытую. Если, не трудно объясните мне, почему мне должно стать тоскливо и противно от этой конфискации?
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