Финляндия арестовала более 40 российских объектов общей стоимостью свыше 35 млн евро: полный список

Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России, на общую сумму свыше 35 миллионов евро. Полный список арестованных объектов вечером 29 октября опубликовало издание Yle.

Информацию изданию предоставила служба судебных приставов; в списке перечислены недвижимость и акции, принадлежащие Российскому государству. Ничто из этого списка теперь нельзя продать или передать третьим лицам.

К примеру, по поводу четырех арестованных квартир в центральной части Турку руководитель международного департамента Мика Акканен сказал, что в городе даже не знали, как они использовались.

В числе прочих объектов:

Квартира на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро

Квартира в доме на Tehtaankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 684 000 евро

Квартира на Sairashuoneenkatu в Турку, оценочная стоимость: 365 000 евро

Квартира на Puutarhakatu в Турку, оценочная стоимость: 262 000 евро

Квартира на Pursimiehenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 406 000 евро

Семь квартир и два места в гараже на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 3 296 000 евро

Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 440 000 евро

Квартира и гаражное место на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 584 000 евро

Квартира на Puistokatu в Турку, оценочная стоимость: 153 000 евро

Пять квартир на Pietarinkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 2 215 000 евро

Квартира и место в гараже на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 338 000 евро

Квартира на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 348 000 евро

Квартира на Kerttulinkatu в Турку, оценочная стоимость: 250 000 евро

Квартира на Iso-Kaari в Хельсинки, оценочная стоимость: 410 000 евро

Квартира на Hakolahdentie в Хельсинки, оценочная стоимость: 510 000 евро

Две квартиры на Haapaniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро

Две квартиры на Castreninkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 600 000 евро

Акции, дающие право на владение квартирой на Fredrikinkatu, оценочная стоимость: 1 400 000 евро

Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро

Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 564 000 евро

Квартира на Merikatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро

Недвижимость на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 10 000 000 евро

Недвижимость на Nordenskiöldinkatu в Тёёлё, Хельсинки, оценочная стоимость: 7 000 000 евро

Недвижимость на Lastenlinnantie в Хельсинки, оценочная стоимость: 1 500 000 евро

Недвижимость на Marsuddenintie в Сиунтио, оценочная стоимость: 1 500 000 евро

Три объекта в Салтвике, Аландские острова, оценочная стоимость: 65 000 евро

Недвижимость в Киркконумми, оценочная стоимость: 2 000 000 евро

Действия Службы судебных приставов связаны с решением Международного арбитражного суда в Гааге, вынесенным в апреле 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия в суде будет оспаривать решения руководства Финляндии об аресте недвижимости.

Накануне власти Финляндии арестовали земельный участок Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза». На следующий день, 29 октября, были арестованы еще пять объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Речь идет о жилом доме в Хельсинки, офисном здании и трех объектах на Аландских островах, среди которых — земельный участок.

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей и заявило, что половина арестованных в Финляндии объектов недвижимости являются дипломатическим недвижимым имуществом.