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Политика Финляндия Финляндия арестовала более 40 российских объектов общей стоимостью свыше 35 млн евро: полный список

Финляндия арестовала более 40 российских объектов общей стоимостью свыше 35 млн евро: полный список

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38 комментариев

Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России, на общую сумму свыше 35 миллионов евро. Полный список арестованных объектов вечером 29 октября опубликовало издание Yle.

Информацию изданию предоставила служба судебных приставов; в списке перечислены недвижимость и акции, принадлежащие Российскому государству. Ничто из этого списка теперь нельзя продать или передать третьим лицам.

К примеру, по поводу четырех арестованных квартир в центральной части Турку руководитель международного департамента Мика Акканен сказал, что в городе даже не знали, как они использовались.

В числе прочих объектов:

  • Квартира на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро

  • Квартира в доме на Tehtaankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 684 000 евро

  • Квартира на Sairashuoneenkatu в Турку, оценочная стоимость: 365 000 евро

  • Квартира на Puutarhakatu в Турку, оценочная стоимость: 262 000 евро

  • Квартира на Pursimiehenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 406 000 евро

  • Семь квартир и два места в гараже на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 3 296 000 евро

  • Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 440 000 евро

  • Квартира и гаражное место на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 584 000 евро

  • Квартира на Puistokatu в Турку, оценочная стоимость: 153 000 евро

  • Пять квартир на Pietarinkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 2 215 000 евро

  • Квартира и место в гараже на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 338 000 евро

  • Квартира на Kivenhakkaajankatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 348 000 евро

  • Квартира на Kerttulinkatu в Турку, оценочная стоимость: 250 000 евро

  • Квартира на Iso-Kaari в Хельсинки, оценочная стоимость: 410 000 евро

  • Квартира на Hakolahdentie в Хельсинки, оценочная стоимость: 510 000 евро

  • Две квартиры на Haapaniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро

  • Две квартиры на Castreninkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 600 000 евро

  • Акции, дающие право на владение квартирой на Fredrikinkatu, оценочная стоимость: 1 400 000 евро

  • Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 450 000 евро

  • Квартира на Punavuorenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 564 000 евро

  • Квартира на Merikatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 376 000 евро

  • Недвижимость на Vattuniemenkatu в Хельсинки, оценочная стоимость: 10 000 000 евро

  • Недвижимость на Nordenskiöldinkatu в Тёёлё, Хельсинки, оценочная стоимость: 7 000 000 евро

  • Недвижимость на Lastenlinnantie в Хельсинки, оценочная стоимость: 1 500 000 евро

  • Недвижимость на Marsuddenintie в Сиунтио, оценочная стоимость: 1 500 000 евро

  • Три объекта в Салтвике, Аландские острова, оценочная стоимость: 65 000 евро

  • Недвижимость в Киркконумми, оценочная стоимость: 2 000 000 евро

Действия Службы судебных приставов связаны с решением Международного арбитражного суда в Гааге, вынесенным в апреле 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия в суде будет оспаривать решения руководства Финляндии об аресте недвижимости.

Накануне власти Финляндии арестовали земельный участок Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза». На следующий день, 29 октября, были арестованы еще пять объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Речь идет о жилом доме в Хельсинки, офисном здании и трех объектах на Аландских островах, среди которых — земельный участок.

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей и заявило, что половина арестованных в Финляндии объектов недвижимости являются дипломатическим недвижимым имуществом.

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Финляндия Собственность РФ Арест недвижимости Акции Квартиры Дмитрий Песков Нафтогаз Служба судебных приставов
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Комментарии
38
VKuser6922942
1 час
Небось какие-то жены, любовницы и дети дипломатов там жили... Само собой за счет денег налогоплательщиков в РФ.. А если по сути- аландские острова всякие, турку... Зачем РФ там недвига? Это не ключевые города на мировой политической арене!! Ладно бы хоть в нью-йорке, где то штобы, но в финке аж целыми подъездами с квартирами дома содержать?!?!
Гость
1 час
Интересно, кто и как эти квартиры раньше использовал?
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