В эту игру можно играть вдвоем. Какая недвижимость в Петербурге принадлежит финскому правительству

Финский суд арестовал 44 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 35 млн евро в рамках охоты украинского «Нафтогаза» на российские активы в Европе. Речи об их продаже с молотка пока не идет, но основания беспокоиться есть. Просто на всякий случай «Фонтанка» напоминает, что правительству Финляндии в Петербурге также принадлежит ряд недешевых объектов недвижимости, которые не пустуют.

Арест 44 объектов недвижимости прошел в рамках тяжбы украинского «Нафтогаза» за потерянные в Крыму активы «Черноморнефтегаза». До 2014 года он добывал для Украины 1,6 млрд м3 газа в год. По европейским ценам тех лет это примерно по $720 млн в год. Суд в Гааге подтвердил необходимость компенсации справедливой стоимости потерянных активов, «Нафтогаз» оценил из в $5 млрд и начал процедуру судебного взыскания российских активов за рубежом. Принятое финскими властями решение о — пока — аресте недвижимости, принадлежащей МИД РФ, это первое удовлетворенное в Европе соответствующее требование украинских газовщиков.

Российские власти в лице Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, уже заявили о готовности отстаивать в судебных инстанциях свое имущество. Кроме активно обсуждающегося в СМИ Российского центра науки и культуры (он временно пустует), в списках арестованной недвижимости жилой дом и офисное здание в Хельсинки и три объекта на Аландских островах, включая участок земли у моря, который использовали для отдыха российские дипломаты. Кроме того, речь идет о квартирах, в которых они жили в столице Финляндии и в других городах. Общая их стоимость, подсчитали финские СМИ — 35,5 млн евро.

«Поскольку Россия отказывается добровольно платить „Нафтогазу“ средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания», — заявил финским СМИ глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

Российско-финские отношения находятся сейчас на минимально низком уровне с 1944 года, когда между нашими страна шла война. Взаимное закрытие консульств, сокращение дипкорпуса, прекращение всех культурных программ, отказ от взаимных обязательств и, как венец всему, полное закрытие российско-финской границы, — не позволяет особо надеяться на успешную защиту интересов МИД РФ в местных судах. Например, потому что будет, как минимум, очень трудно оплатить услуги адвокатов и судебные пошлины: большинство счетов российских клиентов финских банков закрыты, а трансграничные переводы представляют серьезную трудность.

При этом необходимо отметить, и об этом «Нафтогаз» навряд ли упомянул в финском суде, что претензии у него к тому же «Газпрому» очень даже взаимны. Российский газовый концерн считает, что украинские коллеги должны ему $37 млрд за поставленный, но не оплаченный газ в 2009–2017 гг. Тяжбы об этом не прекращаются в европейских судах с тех пор, как в 2014 году новые власти Украины отреклись от подписанного Юлией Тимошенко соглашения о поставках газа из России. В ответ на эти претензии «Нафтогаз» выставил свой счет «Газпрому» за несправедливый, по его мнению, принцип ценообразования.

Стоит подчеркнуть, арест принадлежащих МИД России квартир дипломатов — это серьезный прецедент. Мария Захарова, спикер министерства, отметила, что эта недвижимость обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях и финского законодательства.

В целом, финские органы власти в курсе коллизии с дипломатическим статусом арестованной российской недвижимости. Аки Виртанен, глава отдела судебных приставов в интервью финским СМИ подтвердил, что его ведомство намерено соблюдать международные соглашения в отношении дипломатического имущества, однако как это вяжется с принятым решением об аресте, не уточнил.

Кроме того, он подтвердил слова Дмитрия Пескова о том, что российская сторона не была предупреждена о том, что судьба их имущества будет решаться в суде.

«В целом, ограничительные меры часто приходится принимать без предварительного уведомления заинтересованного лица. Информация о принятых решениях затем передается ответчику, и тогда он имеет возможность выступить с заявлением по данному вопросу и оспорить арест», — цитируют Аки Виртанена финские журналисты.

Финские власти также имеют довольно значительные активы на территории России. В теории, если их решения приведут к потере нашей недвижимости, в полном соответствии с правовыми нормами, российское правительство может попробовать получить компенсацию за нее — уже в российских судах. И предложить финнам оспорить эти решения.

К примеру, здание Финского консульства на Преображенской площади в Петербурге, построенное в 2004 году, имеет общую площадь 6 142,5 м2. Кроме, собственно, помещений консульства, в нем расположены три квартиры, и по документам это здание — пятиэтажный многоквартирный дом. Все точно так же, как с российскими консульствами в Финляндии. Оценивать рыночную стоимость этого объекта можно по-разному, но только кадастровая составляет 415 млн рублей.

Если подходить вопросу формально и считать все помещения в этом здании жилыми (за исключением лестничных пролетов), получится около 1,6 млрд рублей. Эта цифра получается так: 5,8 тыс. м2 «чистой» недвижимости помножить на 270 тыс. рублей за м2 — примерно средняя цена метра в продающихся сейчас на Преображенской площади квартир.

Согласно данным Росреестра, все помещения и квартиры в этом комплексе принадлежат Финляндской республике. Земля под ним — в собственности города, но до 2057 года передана в аренду МИД Финляндии. В целом, право аренды — это тоже актив.

Чуть посложнее структура собственности у еще одного «финского» дома на Большой Конюшенной. Исторически так сложилось, что это и правда финская земля и финский дом. Все началось с Анны Иоанновны, которая в 1733 подарила пустырь шведско-финскому церковному приходу. Шведы построили свою церковь со стороны нынешней Малой Конюшенной, а финны — со стороны Большой. Территория вокруг церквей активно осваивалась диаспорами. Так там появились финская школа, типография, банк, торговые и жилые помещения.

При СССР в этом здании была зубная поликлиника, а к 2000-м, когда церковь Святой Марии уже была передана ее финскому приходу, правительству Финляндии разрешили взять в аренду и офисное здание. Там долго шел ремонт и, наконец, в 2018 году город продал помещения специально созданному в Финляндии Governia OY (на 100% принадлежит финскому правительству). Для эксплуатации и управления зданием Governia учредила Pietarin Soumi Talo OY, а то, в свою очередь, в Петербурге ООО «Дом Суоми». Разумеется, основными арендаторами коммерческих помещений были финские компании: «Финская школа Санкт-Петербурга», Finnlock Security, Jykes Oy, LVIS — Projektit, Lumon и другие.

Выручка «Дома Суоми» в лучшие времена превышала 46 млн рублей. В 2023 году бизнес был так себе, и выручка получилась всего лишь в 27,5 млн рублей. При том, что только платеж за аренду, перечисляемый Governia OY, превысил 26 миллионов. Зато материнская компания периодически предоставляла финансовую помощь своей петербургской «дочке», что позволяло какое-то время сводить концы с концами. Но вот в 2022 году, например, несмотря на поддержку из Финляндии на 10 млн рублей, убыток «Дома Финляндии» составил 58 млн рублей. В 2023 году бухгалтерия так же закрылась в минус на 4,96 млн рублей.

Как бы то ни было, помещения в «Доме Финляндии» добротные, Вряд ли по современным меркам это класс «А», то твердая «В» уж точно. Так что остающиеся примерно 3 тыс. м2 арендопригодных площадей в теории могли бы сдаваться примерно по 2 тыс. руб/м2, а это уже больше 70 млн рублей в год. Да и кадастровая стоимость этих помещений — сильно переваливает за 200 млн рублей. В целом, недостатка желающих на такой актив, если он окажется на рынке, не будет.