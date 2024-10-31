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Недвижимость Финансы В Петербурге цены на аренду показали рекорд при росте предложения на 84%

В Петербурге цены на аренду показали рекорд при росте предложения на 84%

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1 комментарий

Аналитический центр «Дом.рф» опубликовал исследование рынка аренды жилья за третий квартал 2024 года (с июля по сентябрь). Из него следует, что за два года арендные ставки в Петербурге и Москве выросли на 70%. Цены росли и от квартала к кварталу, при том, что дефицита предложения не было: в Северной столице количество объявлений даже росло.

По данным «Дом.рф», средняя стоимость аренды во всех городах обновила исторический максимум. В Москве это 111 тыс. рублей в месяц, в Петербурге — 56 тыс. рублей, в остальных — 43 тыс. рублей. В нестоличных городах за два года аренда подорожала практически в 1,5 раза.

Средний срок, за который удавалось сдать в аренду квартиру в Петербурге по ситуации на сентябрь - 29 дней. Это на 12 дней больше, чем в предыдущем квартале (с апреля по июнь). Средний срок в Москве – 22 дня.

В предложении на рынке не было недостатка. Так, в Петербурге с июля по сентябрь было опубликовано 6,5 тысяч объявлений, что на 84% больше, чем за предыдущий квартал. При этом средняя цена аренды выросла на 17%. В Москве количество объявлений снизилось всего на 4%, при этом рост цен составил 25%.

Арендодатели избирательно подходят к арендаторам и не готовы создавать для них особых условий. При этом арендаторы, доставая из кармана всё большие деньги, хотели бы получить соответствующий комфорт.

«Потенциальные арендаторы ожидают получить продукт максимально высокого качества на привычных для себя условиях, в частности возможность проживания со своими питомцами. При этом арендодатели, предлагающие качественное арендное жильё, всё еще не готовы к арендаторам с животными», — отмечает заместитель директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Илья Климов.

Среднее количество просмотров объявления об аренде несколько снизилось, но само по себе остается высоким. Например, в Москве оно составляет 827, а в городах с населением меньше миллиона человек – 840.

В октябре в Петербурге, как и в других городах, начали фиксировать сезонное снижение цен на долгосрочную аренду (в среднем на 6%).

Ранее «Фонтанка» проанализировала и сравнила цены на аренду жилья с актуальной стоимостью ипотеки.

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Цены на аренду Недвижимость Петербург
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Комментарии
1
Отец Родной
6 минут
Прорыв! Скоро стоимость патента на аренду недвижки сравняется с ценой аренды. Плоти нологе холоп
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