В Петербурге стартует акция по сбору новогодних подарков для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» объявила о старте традиционной ежегодной акции по сбору новогодних подарков для своих подопечных — детей и взрослых с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Акция называется «Лично для тебя», так как каждый подарок будет индивидуальным.

«Перспективы» уже 28 лет поддерживают и сопровождают ребят с тяжёлыми нарушениями. Некоторые подопечные организации живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания. Но подавляющее большинство — в учреждениях: в детских домах и психоневрологических интернатах. И сотрудники «Перспектив» знают: как и каждому из нас, человеку с особенностями развития очень важно, чтобы подарок не был формальным. Ведь индивидуальный подарок означает, что кто-то подумал именно о тебе, о том, что ты любишь и чему будешь рад.

Координаторы программ «Перспектив» заранее, начиная с сентября, выясняют, кто из подопечных о чём мечтает. Если в силу особенностей развития ребёнок не может рассказать об этом сам, социальные кураторы подбирают такой подарок, который точно его порадует, ведь они хорошо знают потребности и интересы каждого.

Часто это самые обычные вещи: игрушки, одежда, приспособления для удобного сна. Но они сделают жизнь ребят комфортнее и счастливее. В этом году в предновогоднем списке 613 желаний.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно сделать любое посильное пожертвование на сайте «Перспектив» и при желании — написать поздравление для подопечных. Сразу после этого на импровизированном небе загорится звезда, исполняющая мечты.

«Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входят СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

Работа партнёрства ведётся по трём направлениям:

— Программа помощи детям c тяжёлой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска. Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведётся работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

— Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №м3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются молодые люди, проживающие на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трёх мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

— Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребёнка в интернат.

В 2015 году «Перспективы» открыли первый Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала благотворительной организации. Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.