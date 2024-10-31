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Общество Квадробинг для ребенка — норма. Но есть пять нюансов

Квадробинг для ребенка — норма. Но есть пять нюансов

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6 комментариев

Увлекаться квадробингом для ребенка возраста 7–12 лет — нормально. Однако существуют пять признаков того, что родителям пора обратить внимание на поведение детей. К такому выводу пришли психологи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и 31 октября опубликовали доклад на сайте учреждения.

Как рассказала заведующая кафедры клинической психологии Мария Коргожа, интерес к квадробингу подогревает информационная шумиха. То же самое можно сказать и о других субкультурах — чем большее внимание на них обращают в СМИ, тем больше подростков вовлекаются в эти движения.

Полностью игнорировать увлечение ребенка подражанием животным нельзя, хотя для детей 7–12 лет сюжетно-ролевая игра — норма. Другое дело, если речь идет об уходе от реальности и потере идентичности.

«Причастность ребёнка к какой-либо субкультуре в некоторой степени помогает ему справиться с возрастными кризисными переживаниями, развивать творческие способности и навыки общения», — заявила психолог. Но когда правила субкультуры доминируют над остальными сферами жизни — стоит задуматься, подчеркнула Коргожа.

Психологи института выделили пять признаков, которые должны заставить родителей квадробера насторожиться. Если ребенок проводит большую часть в образе животного и все меньше интересуется остальными аспектами жизни, другими хобби и активностями, то это один из поводов задуматься.

Обратить внимание на поведение ребенка стоит, если он «застрял в образе» и ему сложно переключиться на обычное поведение и это вызывает у него негативные эмоции. Третий «звоночек» — когда квадробер отказывается принимать пищу обычным для человека способом. Если он ограничивает общение со сверстниками, становится раздражительным и агрессивным, родителям также стоит задуматься.

«Во всех этих случаях необходимо обратиться к детскому клиническому психологу, который сможет внимательно изучить поведение, состояние ребёнка и определить, нужна ли здесь помощь врача или будет достаточно просто психологической помощи и поддержки», — резюмировала Коргожа.

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Комментарии
6
VKuser6922942
1 час
Готы и Эмо переросли- и эти перерастут! Куда более клинический случай- когда взрослые устраивают нездоровый ажиотаж.
Гость
55 минут
А что, в "слово пацана" дети больше не играют? Ведь столько шума было, очень опасный фильм, дети подражают бандитам и т.п.
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