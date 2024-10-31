Петербург прощается с октябрем в дорожных пробках

Около 17 часов на 56-м километре внутреннего кольца КАД легковой автомобиль въехал в отбойник, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Мегаполис» , видно, что от удара машину развернуло на 180 градусов.

ДТП обошлось без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Машина занимает четвертую полосу. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце перед вантовым мостом тянется на 8,6 километра — почти от Колтушского шоссе.

В целом по Петербургу пробки уже к половине шестого часа вечера достигли 7 баллов. Как отмечают в аналитическом центре «Яндекс.Пробки», это на 1 балл больше обычного для четверга. Особенно напряженная ситуация на Петроградской стороне и набережных — Выборгской, Пироговской, Свердловской. Плотно на Ивановской и Народной улицах.

На КАД, кроме внутреннего кольца, собрался затор и на внешнем — от Московского шоссе до Обухово. Затор наблюдается и на Софийской улице по направлению в город. Напомним, что там наконец закончили ремонтировать дорогу на развязке с КАД и сняли все ограничения.