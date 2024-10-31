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Авто Город Петербург прощается с октябрем в дорожных пробках

Петербург прощается с октябрем в дорожных пробках

К началу вечернего часа пик 31 октября дороги Петербурга уже подошли с необычно плотными пробками. На юго-востоке КАД затор собрала авария.

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2 комментария

Около 17 часов на 56-м километре внутреннего кольца КАД легковой автомобиль въехал в отбойник, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что от удара машину развернуло на 180 градусов.

ДТП обошлось без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Машина занимает четвертую полосу. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце перед вантовым мостом тянется на 8,6 километра — почти от Колтушского шоссе.

В целом по Петербургу пробки уже к половине шестого часа вечера достигли 7 баллов. Как отмечают в аналитическом центре «Яндекс.Пробки», это на 1 балл больше обычного для четверга. Особенно напряженная ситуация на Петроградской стороне и набережных — Выборгской, Пироговской, Свердловской. Плотно на Ивановской и Народной улицах.

На КАД, кроме внутреннего кольца, собрался затор и на внешнем — от Московского шоссе до Обухово. Затор наблюдается и на Софийской улице по направлению в город. Напомним, что там наконец закончили ремонтировать дорогу на развязке с КАД и сняли все ограничения.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Надо не стеснятся а вводить платный въезд в центр.Пробки от жителей лен.области которые у себя в регионе работать не хотят,а все кормятся за счёт Санкт Петербурга.
Гость
57 минут
Нет в городе хозяина! Год назад на Седова меняли асфальт, теперь собираются менять трубы. На параллельно идущем Обуховской обороны тоже перекопали.
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