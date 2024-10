Новая музыка октября: Coldplay, Эрик Клэптон, The Offspring, Камила Робертовна и не только

В октябрьском обзоре новинок от музыкального продюсера Дениса Рубина — вечнозеленые The Offspring, возвращающиеся к корням Underworld, сложносочиненный альбом The Smile, разнообразный по форме и содержанию релиз Tyler, The Creator, «проходной» альбом Эрика Клэптона, умиротворяюще-энергичный соул Leon Bridges, пэтчворк от Kito Jempere, олд-скул-ска от ансамбля «Радар», очередная нетленка СБПЧ и новое слово в урбанистике от казанцев «Камила Робертовна».