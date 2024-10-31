Минфин РФ предложил перераспределить 7 триллионов рублей в бюджете

Минфин РФ вместе с другими министерствами и ведомствами подготовили около 900 поправок к проекту бюджета на 2025–2027 годы. Изменения предусматривают перераспределение около 7 триллионов рублей. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил министр финансов Антон Силуанов.



По словам Силуанова, значительная часть изменений направлена на обеспечение обороны и безопасности России. Остальные поправки можно объединить в три отдельные группы. Первая группа касается утверждения национальных проектов и перераспределения зарезервированных 1,8 триллиона рублей на шесть нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни».



Вторая группа изменений включает распределение бюджетных ассигнований для льготного кредитования в АПК, повышения зарплат преподавателей, развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, социально-экономического развития Крыма и Севастополя, для модернизации пунктов пропуска на границе, а также развития Дальнего Востока и Арктики. Третья группа поправок представляет перераспределение средств в рамках госпрограмм на льготный лизинг транспорта и создание центров инженерных разработок на базе вузов.



Помимо этого, планируется перераспределить межбюджетные трансферты между субъектами Российской Федерации. На 2025 год запланировано около 260 таких трансфертов общей суммой 3,4 триллиона рублей. Бюджет также включает дотации для уменьшения разницы в финансировании между наиболее и наименее обеспеченными регионами.



«Между 62 регионами распределяются дотации на оплату труда бюджетников. Увеличен объем предоставления регионам бюджетных кредитов на инфраструктуру в 2026–2027 годах до 250 млрд рублей ежегодно. Поправками выделяются средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития 10 регионов», — добавляют в сообщении.



Ранее Силуанов заявил, что Россия давно опережает страны, экономика которых считается развитой. По словам чиновника, следует пересмотреть экономическую классификацию мира, в которой есть понятия «развивающиеся страны», «страны семерки» и «развитые». Силуанов отмечает, что Россия является страной со сформировавшейся экономикой и доходами.