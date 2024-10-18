Силуанов: Россия давно опережает страны, считающиеся развитыми

По словам чиновника, следует пересмотреть экономическую классификацию мира, в которой есть понятия «развивающиеся страны», «страны семерки» и «развитые». Силуанов отмечает, что Россия является страной со сформировавшейся экономикой и доходами.

«Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми, исходя из тех цифр, которые мы видим», — сказал министр финансов.

По данным Всемирного банка, по объему ВВП за 2021 год Россия вошла в топ-4 экономик мира. Доля РФ в мировом ВВП составила 3,8%, Японии — 3,7%, Германии — 3,4%. Однако Россия считается страной с переходной экономикой и ее статус может варьироваться в зависимости от конкретных критериев оценки. Такое состояние говорит о том, что страна находится на этапе перехода от плановой экономики к рыночной.