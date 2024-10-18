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Финансы Силуанов: Россия давно опережает страны, считающиеся развитыми

Силуанов: Россия давно опережает страны, считающиеся развитыми

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18 комментариев

Россия давно опережает страны, чья экономика считается развитой. Об этом на пленарной сессии Московского финансового форума сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС в пятницу, 18 октября.

По словам чиновника, следует пересмотреть экономическую классификацию мира, в которой есть понятия «развивающиеся страны», «страны семерки» и «развитые». Силуанов отмечает, что Россия является страной со сформировавшейся экономикой и доходами. 

«Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми, исходя из тех цифр, которые мы видим», — сказал министр финансов. 

По данным Всемирного банка, по объему ВВП за 2021 год Россия вошла в топ-4 экономик мира. Доля РФ в мировом ВВП составила 3,8%, Японии — 3,7%, Германии — 3,4%. Однако Россия считается страной с переходной экономикой и ее статус может варьироваться в зависимости от конкретных критериев оценки. Такое состояние говорит о том, что страна находится на этапе перехода от плановой экономики к рыночной.

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Комментарии
21
Klaustrofobik
26 минут
Ни стыда ни совести. Уже так привыкли врать и воровать что не остановится.
Слава России!
15 минут
Антоша сказочный по жизни, посмотрим как он в лагерях перед старшим будет докладывать сколько леса заготовили
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