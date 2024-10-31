Ограничения на работу аэропорта Самары сняты. Задерживается рейс из Петербурга

Все ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Курумоч в Самаре к 17:10 сняты, об этом 31 октября сообщает официальный представитель Росавиации. За эти несколько часов на запасные аэродромы ушли четыре воздушных судна.

Судя по онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, сейчас в Самару задержан лишь один рейс. В самарском аэропорту ждет вылета в Петербург также один самолет — задержка составляет чуть больше часа.