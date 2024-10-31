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Происшествия Саратовский аэропорт возобновил работу. Он был закрыт для полетов из-за угрозы беспилотников

Саратовский аэропорт возобновил работу. Он был закрыт для полетов из-за угрозы беспилотников

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Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове, об этом 31 октября сообщает официальный представитель ведомства.

За период действия ограничений на запасной аэродром в Волгограде ушел один самолет, летевший в Саратов. Как писала «Фонтанка», ограничения вводились утром. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что, по данным Минобороны РФ, в регионе есть опасность атаки беспилотниками.

На данный момент ограничения коснулись и работы аэропорта Самары.

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Ограничения в аэропортах Саратов Самара
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