Саратовский аэропорт временно приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотниками

Международный аэропорт «Гагарин» в Саратове ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов утром 31 октября. В регионе объявлена угроза атаки беспилотниками.

Органами воздушного движения в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, рассказали в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости. Актуальную информацию о вылетах и прилетах самолетов можно увидеть на онлайн-табло.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что, по данным Минобороны РФ, в регионе есть опасность атаки украинскими беспилотниками.

Минувшей ночью над шестью регионами России средства ПВО уничтожили 21 БПЛА.