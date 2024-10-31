Губернаторы Брянской и Ростовской областей рассказали про ночные атаки беспилотников

Девять украинских беспилотников подавили средствами РЭБ и уничтожили в небе над Ростовской областью в ночь на 31 октября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его данным, обошлось без пострадавших.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что за ночь в регионе средства ПВО обнаружили два беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром в четверг сообщил об отмене опасности атаки БПЛА, которая продолжалась почти шесь часов.
По данным Минобороны РФ, ПВО за ночь перехватила и уничтожила 21 украинский беспилотник в шести российских регионах.
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