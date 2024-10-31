Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения введены на работу аэропорта Самары, сообщает 31 октября пресс-служба Росавиации. На данный момент воздушная гавань приостановила как прием, так и отправку авиарейсов.

Меры приняты ради обеспечения безопасности гражданских судов. Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые действия для безопасности полетов, что является их главным приоритетом.