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Общество В Петербурге будут предоставлять допподдержку бойцам, защищающим приграничные с СВО территории

В Петербурге будут предоставлять допподдержку бойцам, защищающим приграничные с СВО территории

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8 комментариев

Правительство Петербурга сможет предоставлять дополнительную поддержку военнослужащим, защищающим российские территории на границе с зоной СВО. Соответствующий закон подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба главы города в четверг, 31 октября.

Изменения внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Согласно ним, администрация города сможет устанавливать меры поддержки не только участникам СВО, служащим на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, но на территориях, прилегающих к зоне проведения СВО.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что выделять средства на допподдержку планируют за счет перераспределения денег комитета по соцполитике по статье «Расходы на предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан». Социальные гарантии хотят предоставлять не только бойцам, но и их семьям.

В сентябре похожая инициатива была принята в Псковской области. Там в указ о региональных мерах поддержки семей участников СВО добавили родственников тех, кто воюет с ВСУ в Курской и Белгородской областях.

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Петербург СВО Бойцы Приграничье Поддержка
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Комментарии
8
AndrewBarsik
55 минут
Не правительство Петербурга будет предоставлять дополнительную поддержку бойцам, а господа налогоплательщики.
В_Ф
1 час
Может сразу военное положение, пайки, комендантский час, отмена законов? Зачем эти полумеры с "перераспределением денег" с социалки в другие регионы? Так же будет проще и понятней.
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