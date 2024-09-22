«Не являются участниками СВО». В Псковской области распространили меры поддержки на семьи участников боев в Курской и Белгородской областях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал указ о региональных мерах поддержки семей участников СВО. Туда добавили родственников тех, кто воюет с ВСУ в Курской и Белгородской областях.



«На встрече с общественными помощниками обсудили важный вопрос о том, что военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки», - пишет Ведерников в своем телеграм-канале 22 сентября.

