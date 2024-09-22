«Не являются участниками СВО». В Псковской области распространили меры поддержки на семьи участников боев в Курской и Белгородской областях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал указ о региональных мерах поддержки семей участников СВО. Туда добавили родственников тех, кто воюет с ВСУ в Курской и Белгородской областях.
«На встрече с общественными помощниками обсудили важный вопрос о том, что военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки», - пишет Ведерников в своем телеграм-канале 22 сентября.
Глава региона уверен, что такое положение — несправедливо, ведь на приграничных территориях военные тоже рискуют жизнью. Ведерников поручил внести изменения в Указ о выплате членам семей погибших в ходе СВО и Указ о мерах поддержки членов семей участников СВО, что и было сделано.
«Теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», - добавил губернатор.
Ранее о мерах поддержки в других регионах для семей участников боев в приграничье не сообщалось.
Атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа 2024 года, бои идут по сей день. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС. По словам местного руководства, из приграничных территорий выехали более 150 тысяч человек.