На территории Курской области объявлен режим ЧС из-за атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
В регионе, по заявлению Смирнова, «сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах». Введение режима чрезвычайной ситуации необходимо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил, объяснил исполняющий обязанности главы региона.
Смирнов взял на себя координацию деятельности сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вплоть до «улучшения оперативной обстановки».
Врио напомнил, что оперативный штаб работает круглосуточно, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности курян, а сам он находится на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром.