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Происшествия Росгвардия приняла дополнительные меры для защиты Курской АЭС

Росгвардия приняла дополнительные меры для защиты Курской АЭС

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4 комментария

Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции, сообщили в ведомстве 7 августа.

Также Федеральная служба войск национальной гвардии вместе с МО РФ и Пограничной службой ФСБ «нарастили силы и средства» для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях. Дополнительные силы выделили также в распоряжение оперштаба под руководством губернатора Курской области.

В результате атак в Курской области среди мирного населения РФ 24 жителя пострадали и 5 человек погибли. В регион прибыли медики из Москвы и Петербурга. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.

«Фонтанка» собрала, что известно о боях в Курской области к этому часу.

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Комментарии
4
Васисуалий Лошков
7 августа 2024, 20:28
да уже все вкурсе-отступили на более выгодные рубежи,для соединения с ахматом
VKuser174198221
7 августа 2024, 20:50
Не отберёт ворог у нас Курскую АЭС! Только ЛЭП вокруг повзрывает!
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