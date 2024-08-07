Росгвардия приняла дополнительные меры для защиты Курской АЭС

Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции, сообщили в ведомстве 7 августа.



Также Федеральная служба войск национальной гвардии вместе с МО РФ и Пограничной службой ФСБ «нарастили силы и средства» для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях. Дополнительные силы выделили также в распоряжение оперштаба под руководством губернатора Курской области.

В результате атак в Курской области среди мирного населения РФ 24 жителя пострадали и 5 человек погибли. В регион прибыли медики из Москвы и Петербурга. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.

«Фонтанка» собрала, что известно о боях в Курской области к этому часу.