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Общество Боевые действия Начальник Генштаба РФ Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Начальник Генштаба РФ Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

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32 комментария

Президент России Владимир Путин 7 августа провел совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области. Глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов доложил, что «продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено».

Кроме того, Герасимов сообщил, что потери противника составили 315 человек. Среди них не менее ста убиты и около 215 ранены. Также в ходе доклада глава Генштаба отметил, что российская сторона уничтожила 54 единицы вражеской бронированной техники, в том числе семь танков.

«В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — добавил Герасимов.

Он пообещал, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

Также в совещании принимали участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Напомним, что на совещании с членами правительства Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» Киева. Также он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям региона.

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Комментарии
32
AndrewBarsik
7 августа 2024, 17:12
Ничего не понимаю. Своими глазами вчера видел официальные сообщения, что "диверсанты выбиты с российской земли". А сегодня "продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено". Как надоело постоянное враньё!
Инкогнито2021
7 августа 2024, 17:03
дайте угадаю ПОТЕРЬ НЕТ
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