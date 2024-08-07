Начальник Генштаба РФ Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Президент России Владимир Путин 7 августа провел совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области. Глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов доложил , что «продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено».

Кроме того, Герасимов сообщил, что потери противника составили 315 человек. Среди них не менее ста убиты и около 215 ранены. Также в ходе доклада глава Генштаба отметил, что российская сторона уничтожила 54 единицы вражеской бронированной техники, в том числе семь танков.

«В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — добавил Герасимов.

Он пообещал, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

Также в совещании принимали участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Напомним, что на совещании с членами правительства Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» Киева. Также он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям региона.