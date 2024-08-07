Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» Киева

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в среду, 7 августа. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям Курской области.

Путин отметил, что Киев предпринял «масштабную провокацию» и ведет неизбирательную стрельбу по приграничной территории Курской области. Также президент России сообщил, что после начавшегося совещания заслушает доклад силовых ведомств о событиях в области.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что врио главы Курской области доложил Путину об обстановке в регионе. Президент РФ в разговоре подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.