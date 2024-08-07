Погибшие, помощь регионов и военная обстановка. Что известно о боях в Курской области

Фото: Официальный телеграм-канал правительства Курской области Поделиться Поделиться





В центре внимания российской прессы — Курская область. После прорыва вооруженных подразделений со стороны Украины 6 августа поступают сообщения о боях на приграничье и атаках беспилотников. Вчерашнее заявление Минобороны об «отступлении диверсантов» было удалено, а врио губернатора региона Алексей Смирнов в течение всей ночи сообщал о ракетной опасности. На данный момент озвучены потери ВСУ, а продвижение противника вглубь России не допущено. Что известно к этому часу — в материале «Фонтанки».

Фото: Официальный телеграм-канал правительства Курской области Поделиться Поделиться





Пострадавших 28, погибших минимум четверо По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28, сообщил Андрей Локтионов, заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе. По его словам, среди них есть и сотрудники скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым. У пострадавших в основном минно-взрывные травмы, комбинированные, ожоговые, а также осколочные ранения, уточняет ТАСС.

Общее число погибших среди мирного населения не называется, однако их может быть как минимум четверо. Курян просят сдавать кровь в Курском областном клиническом центре переливания крови.

Фото: Официальный телеграм-канал правительства Курской области Поделиться Поделиться





Диверсанты ушли? К вечеру 6 августа, после официальных сообщений от МО РФ и главы региона о боях на границе Курской области, в военном ведомстве сообщили, что диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины, а часть военных попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории. Там они были «блокированы». Позже в телеграм-канале Минобороны сообщение было отредактировано, а слова об отступлении диверсантов оттуда пропали. Осталось сообщение о том, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение».

Днем 7 августа в МО РФ сообщили, что за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области потери ВСУ достигли 260 человек , кроме того, украинская армия потеряла до 50 единиц техники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортёров, три боевые машины пехоты, 31 бронированная машина. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1 », установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение по резервам противника в населенных пунктах Сумской области.

Также ВС РФ заявили, что не допустили продвижение противника вглубь российской территории. Военные вместе с пограничниками ночью уничтожали формирования ВСУ. На данный момент «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается». Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что диверсанты были активны ночью, однако российские военные давали отпор. По его словам, Украина стягивает к району боевых действий средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории», — сообщил Поддубный, назвав обстановку сложной.

«Общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь Курской области, — до 900 человек . Противник вклинился на территорию Курской области на 10 километров », — заявил его коллега по ВГТРК Александр Сладков.



Вчера в Минобороны официально заявили, что ВСУ атакует территории населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады. Замначальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ «потратили последние резервы» в попытке атаковать область, а ситуацию на границе он назвал «не критической».

Накануне врио губернатора рассказывал, что в этом городе погибли водитель и фельдшер скорой помощи. Алексей Смирнов последний раз публиковал последствия обстрелов ранним утром 6 августа .

Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Поделиться Поделиться





За 7 августа ракетная опасность была объявлена уже четырежды. В 23:18 он написал, что силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, еще о двух ракетах стало известно в 1:16, также за ночь были сбиты четыре БПЛА. Жителей просят укрываться в помещениях без окон — коридорах, ванной или кладовой. По словам Смирнова, в течение суток из зоны боевых действий вывезено более 200 человек , на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. За ночь на территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более чем 2,5 тысячи мест. На данный момент в ПВР размещены 302 человека , в том числе 121 ребенок.

В регионе отменены все массовые мероприятия. Информацию об эвакуации жителей приграничья опровергли в пресс-службе МЧС Курской области.

Фото: МЧС Курской области Поделиться Поделиться





Поддержка Петербурга и других регионов По словам Смирнова, на фоне обострения ситуации в приграничье он созвонился с губернаторами Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, утром 7 августа о звонке сообщил и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил о договоренности отправить медиков в обстреливаемый регион, а также о готовности разместить детей из Курской области в Северной столице.

Как отметил врио губернатора Курской области, из Москвы сегодня уже прибыла бригада врачей — речь идет о 16 квалифицированных специалистах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Курскую область терактом против мирного населения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на регион.