Погибшие, помощь регионов и военная обстановка. Что известно о боях в Курской области

В центре внимания российской прессы — Курская область. После прорыва вооруженных подразделений со стороны Украины
Пострадавших 28, погибших минимум четверо
По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28, сообщил Андрей Локтионов, заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе. По его словам, среди них есть и сотрудники скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым. У пострадавших в основном минно-взрывные травмы, комбинированные, ожоговые, а также осколочные ранения, уточняет ТАСС.
Общее число погибших среди мирного населения не называется, однако их может быть как минимум четверо.
Курян просят сдавать кровь в Курском областном клиническом центре переливания крови.
Диверсанты ушли?
К вечеру 6 августа, после официальных сообщений от МО РФ и главы региона о боях на границе Курской области, в военном ведомстве сообщили, что диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины, а часть военных попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории. Там они были «блокированы». Позже в телеграм-канале Минобороны сообщение было отредактировано, а слова об отступлении диверсантов оттуда пропали. Осталось сообщение о том, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение».
Днем 7 августа в МО РФ сообщили, что за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области потери ВСУ достигли
Также ВС РФ заявили, что не допустили продвижение противника вглубь российской территории. Военные вместе с пограничниками ночью уничтожали формирования ВСУ. На данный момент «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что диверсанты были активны ночью, однако российские военные давали отпор. По его словам, Украина стягивает к району боевых действий средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
«ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории», —
сообщил Поддубный, назвав обстановку сложной.
«Общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь Курской области, — до
Вчера в Минобороны официально заявили, что ВСУ атакует территории населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня силами
Замначальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ «потратили последние резервы» в попытке атаковать область, а ситуацию на границе он назвал «не критической».
Накануне врио губернатора рассказывал, что в этом городе погибли водитель и фельдшер скорой помощи.
Алексей Смирнов последний раз публиковал последствия обстрелов ранним утром
За 7 августа ракетная опасность была объявлена уже четырежды. В 23:18 он написал, что силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, еще о двух ракетах стало известно в 1:16, также за ночь были сбиты четыре БПЛА. Жителей просят укрываться в помещениях без окон — коридорах, ванной или кладовой.
По словам Смирнова, в течение суток из зоны боевых действий вывезено более
В регионе отменены все массовые мероприятия.
Информацию об эвакуации жителей приграничья опровергли в пресс-службе МЧС Курской области.
Поддержка Петербурга и других регионов
По словам Смирнова, на фоне обострения ситуации в приграничье он созвонился с губернаторами Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, утром
Как отметил врио губернатора Курской области, из Москвы сегодня уже прибыла бригада врачей — речь идет о
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Курскую область терактом против мирного населения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на регион.