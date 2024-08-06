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    В Курской области идет бой с ВСУ

    В Курской области идет бой с ВСУ. В Россию пытались прорваться до 300 человек

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    В Курской области войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, который пытается прорваться со стороны Украины. Подробности 6 августа сообщает Минобороны РФ.

    По данным военного ведомства, с 8 часов утра ВСУ атакует территорию России в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Атака ведется силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также задействованы 11 танков и 20 бронемашин.

    Вооруженными силами РФ и пограничными войсками ФСБ РФ уничтожено шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, три боевые бронированные машины «Козак».

    Штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области.

    В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что минувшим утром населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки скончался еще один житель региона.

    Кроме того, в результате обстрела пострадало более десяти человек, среди которых есть дети. Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе.

    По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Курской областью и один над Белгородской. В свою очередь, за ночь 6 августа Алексей Смирнов трижды писал о сбитых украинских БПЛА самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом ещё 11, а к 6:52 — в общей сложности 26 беспилотников.

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