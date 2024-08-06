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    Минобороны сообщает об 11 сбитых БПЛА, у местных властей цифры выше

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    Минобороны РФ выдало официальную информацию об отражении атак 6 августа. По данным ведомства, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Курской областью и один над Белгородской.

    Ранее курский губернатор сообщил об уничтожении 26 БПЛА, а также о пяти пострадавших в результате обстрела города Суджа. В Белгородской области село Ясные Зори атаковано снарядами и беспилотниками, там много повреждений. Также о сбитых БПЛА писал брянский губернатор. Подробности читайте на «Фонтанке».

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