Минобороны сообщает об 11 сбитых БПЛА, у местных властей цифры выше

Минобороны РФ выдало официальную информацию об отражении атак 6 августа. По данным ведомства, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Курской областью и один над Белгородской.



Ранее курский губернатор сообщил об уничтожении 26 БПЛА, а также о пяти пострадавших в результате обстрела города Суджа. В Белгородской области село Ясные Зори атаковано снарядами и беспилотниками, там много повреждений. Также о сбитых БПЛА писал брянский губернатор. Подробности читайте на «Фонтанке».