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    Ночные обстрелы и атаки: в Курской области ранены трое детей и двое взрослых

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    Фото: губернатор Курской области Алексей Смирнов
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    За ночь 6 августа атакам подверглись несколько российских регионов. В результате обстрела города Суджа (Курская область) ранения получили двое взрослых и трое детей, они находятся в районной больнице. Несколько жилых домов сильно повреждены, сообщает губернатор области Алексей Смирнов.

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    За ночь он трижды писал о сбитых украинских БПЛА самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом ещё 11, а к 6:52 — в общей сложности 26 беспилотников.

    В Белгородской области в селе Ясные Зори Белгородского района в результате прямого попадания снаряда полностью сгорела легковая машина, посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с беспилотников загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё две легковые машины, пожары потушены. Есть повреждения в четырех домах и у восьми легковых автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Брянской области средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

    Угроза атаки БПЛА действует в Воронежской области, предупредил глава региона Александр Гусев.

    Фото: губернатор Курской области Алексей Смирнов

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