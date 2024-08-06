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    Боевые действия

    Губернатор Курской области сообщил о боях на границе

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    В Суджанском и Кореневском районах идут бои на границе, об этом вечером во вторник сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, с российской стороны работает артиллерия и авиация.

    «Разбито уже 16 единиц техники ВСУ», — заявил глава региона, подчеркнув, что бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение врага.

    Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.

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