Губернатор Курской области сообщил о боях на границе

В Суджанском и Кореневском районах идут бои на границе, об этом вечером во вторник сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, с российской стороны работает артиллерия и авиация.



«Разбито уже 16 единиц техники ВСУ», — заявил глава региона, подчеркнув, что бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение врага.



Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.