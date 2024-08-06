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    В Курской области идет бой с ВСУ

    Боевые действия

    Массированный обстрел Курской области: 13 человек ранены, есть погибшая

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    Населенные пункты Курской области 6 августа подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Более десяти человек пострадали, не обошлось и без погибших.

    Больше всего пострадавших — в городе Судже, который был обстрелян ночью. Первоначально сообщалось о пятерых раненых, трое из которых дети. Позднее за медицинской помощью обратились еще двое взрослых и ребёнок. Одна жительница Суджи погибла.

    Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.

    При атаках были повреждены жилые дома и автомобили. «Подомовой обход проведём, как только это будет безопасно. Собственникам обязательно окажем помощь», — написал Смирнов. Он отметил, что в приграничье обстановка остается сложной. Ранее чиновник сообщал о попытке ВСУ прорвать границу, которую прервали бойцы Пограничной службы ФСБ России и ВС РФ.

    Оперштаб региона принял решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах. Специалисты также осмотрят пункты временного размещения в Курске, чтобы туда можно было переселить людей из пострадавших домов. Местных жителей Смирнов призвал «не доверять информационным провокациям», а о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках сообщать по номеру 112.

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