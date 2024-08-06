Массированный обстрел Курской области: 13 человек ранены, есть погибшая

Населенные пункты Курской области 6 августа подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Более десяти человек пострадали, не обошлось и без погибших.



Больше всего пострадавших — в городе Судже, который был обстрелян ночью. Первоначально сообщалось о пятерых раненых, трое из которых дети. Позднее за медицинской помощью обратились еще двое взрослых и ребёнок. Одна жительница Суджи погибла.

Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.