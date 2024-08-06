ВСУ пытались прорвать российскую границу в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем канале прокомментировал информацию о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах 6 августа.
«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — заявил Смирнов.
Он предупредил о возможных информационных вбросах и попросил доверять лишь официальным источникам информации.
Сегодня ночью в результате обстрела курского города Суджа пострадали двое взрослых и трое детей. Утром коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково, ранены двое местных жителей.