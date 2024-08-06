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    ВСУ пытались прорвать российскую границу в Курской области

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    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем канале прокомментировал информацию о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах 6 августа.

    «Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — заявил Смирнов.

    Он предупредил о возможных информационных вбросах и попросил доверять лишь официальным источникам информации.

    Сегодня ночью в результате обстрела курского города Суджа пострадали двое взрослых и трое детей. Утром коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково, ранены двое местных жителей.

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