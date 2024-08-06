Коптер атаковал машину в Глушково, есть раненые

После неспокойной ночи 6 августа на юге России массированные атаки продолжились и утром.
По данным Минобороны, утром дежурные средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью и девять над Белгородской.
На станции Глушково Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль, ранены двое местных жителей, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. В Суджанском и Глушковском районах действует ракетная опасность.
Ночью в Курской области в результате обстрела города Суджа пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. В Белгородской области село Ясные Зори атаковано снарядами и беспилотниками, там много повреждений. Подробности читайте на «Фонтанке».