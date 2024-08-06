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    Коптер атаковал машину в Глушково, есть раненые

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    После неспокойной ночи 6 августа на юге России массированные атаки продолжились и утром.

    По данным Минобороны, утром дежурные средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью и девять над Белгородской.

    На станции Глушково Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль, ранены двое местных жителей, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. В Суджанском и Глушковском районах действует ракетная опасность.

    Ночью в Курской области в результате обстрела города Суджа пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. В Белгородской области село Ясные Зори атаковано снарядами и беспилотниками, там много повреждений. Подробности читайте на «Фонтанке».

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