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    В Курской области идет бой с ВСУ

    Водитель микроавтобуса погиб при атаке украинского коптера в Курской области

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    Во вторник, 6 августа, населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что в результате атаки скончался еще один житель региона.

    Недалеко от села Нехаевка Рыльского района от украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. Мужчина скончался на месте. Ранее сообщалось только об одной погибшей — жительнице города Суджи.

    Кроме того, в результате обстрела пострадало более десяти человек, среди которых есть дети. Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.

    Ранее Алексей Смирнов рассказывал о попытках ВСУ прорвать российскую границу в Курской области. «Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — комментировал ситуацию в приграничной зоне врио губернатора.

    По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Курской областью и один над Белгородской. В свою очередь, за ночь 6 августа Алексей Смирнов трижды писал о сбитых украинских БПЛА самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом ещё 11, а к 6:52 — в общей сложности 26 беспилотников.

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