Водитель микроавтобуса погиб при атаке украинского коптера в Курской области

Во вторник, 6 августа, населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что в результате атаки скончался еще один житель региона.



Недалеко от села Нехаевка Рыльского района от украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. Мужчина скончался на месте. Ранее сообщалось только об одной погибшей — жительнице города Суджи.



Кроме того, в результате обстрела пострадало более десяти человек, среди которых есть дети. Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах.

