Глава Курской области доложил Путину об обстановке в регионе

Из зоны обстрелов в Курской области за сутки выехали на автомобилях несколько тысяч человек. Ночью 7 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил об обстановке президенту России Владимиру Путину. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.



«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. <...> Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — отметил Смирнов.



Путин в разговоре подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.



По словам Смирнова, за ночь в регионе были развернуты новые пункты временного размещения — больше двух с половиной тысяч мест.

