Глава Курской области доложил Путину об обстановке в регионе

Из зоны обстрелов в Курской области за сутки выехали на автомобилях несколько тысяч человек. Ночью 7 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил об обстановке президенту России Владимиру Путину. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. <...> Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — отметил Смирнов.
Путин в разговоре подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
По словам Смирнова, за ночь в регионе были развернуты новые пункты временного размещения — больше двух с половиной тысяч мест.
«В ПВР в настоящий момент дополнительно размещено 302 человека, в том числе 121 ребёнок. Запас воды, продуктов, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости обеспечен», — сказал врио губернатора Курской области.
Из Москвы и Санкт-Петербурга в регион выехали медики. Из столицы в Курск уже прибыли 16 врачей. Для области дополнительно выделено несколько автомобилей скорой помощи.
Помимо медицинской помощи, местные жители смогут получить юридическую консультацию по вопросам пенсии, пособий и оформления документов. Сотрудники Государственного юридического бюро будут работать в пунктах временного размещения.
По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28 человек. О том, что на данный момент известно о происходящем в регионе, читайте в материале «Фонтанки».