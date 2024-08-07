Врачи из Петербурга прибыли в Курскую область для оказания помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ

В Курскую область для оказания помощи пострадавшим в результате массированной атаки ВСУ была направлена группа врачей из Петербурга. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 7 августа.

«Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Это прежде всего касается наших медицинских работников», — написал он в своем телеграм-канале.



В связи с этим на помощь местным специалистам по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.