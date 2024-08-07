Врачи из Петербурга прибыли в Курскую область для оказания помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ

В Курскую область для оказания помощи пострадавшим в результате массированной атаки ВСУ была направлена группа врачей из Петербурга. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 7 августа.
«Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Это прежде всего касается наших медицинских работников», — написал он в своем телеграм-канале.
В связи с этим на помощь местным специалистам по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.
«Кроме того, группа врачей прибыла в наш регион из Санкт-Петербурга», — написал Смирнов и поблагодарил Александра Беглова за оказанную помощь, в том числе за готовность принять детей из Курской области в Петербурге для медицинской реабилитации.
6 августа Курская область подверглась множественным атакам, в приграничных районах шли бои (подробности читайте на «Фонтанке»). К вечеру число погибших в результате обстрелов и атак коптеров возросло до четырех. По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28 человек. Дело о нападении на приграничные земли Курской области возбудили по нескольким статьям. О том, что на данный момент известно о происходящем в регионе, читайте в материале «Фонтанки».
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В пресс-службе Смольного тем временем сообщили, что в Петербурге по поручению губернатора только формируется группа медиков для оказания помощи пострадавшим в Курской области. В её состав войдут хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи. Беглов заявил, что власти при необходимости готовы направить дополнительные силы. Также он напомнил, что Петербург готов принять детей из Курской области.