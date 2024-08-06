Трое погибших и атака ДРГ. Что известно о боях на границе в Курской области

Ночные удары по Курской области и последовавшие за ними бои в приграничных районах днем привели к гибели троих человек, еще
Минобороны России
Ночная атака
Ранним утром врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в результате обстрела города Суджа (Курская область) ранения получили двое взрослых и трое детей, они находятся в районной больнице. Несколько жилых домов сильно повреждены. Глава региона трижды писал о сбитых украинских беспилотниках самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом
Обстрелы на границе
К 10 утра стало известно, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не допустили прорыва границы». Днем (около
официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
О том, что после этого населенные пункты региона подверглись массовому обстрелу,
Оперштаб усилил бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах.
Около 16:00 Смирнов рассказал, что число погибших увеличилось — в Рыльском районе от украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. А в Кореневском районе погиб водитель автомобиля.
Бои в Курской области
К вечеру вторника Минобороны РФ официально сообщило о том, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, который пытается прорваться со стороны Украины. В военном ведомстве раскрыли, что ВСУ атакует российскую территорию
Атака, по данным ведомства, шла силами
Штурмовики нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области.
К местам боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.
В 19:20 в Минобороны рассказали, что после боев диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины, а часть военных попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории. Там они были «блокированы».
По последним данным властей Курской области, число пострадавших — 18, погибших — трое (речь идет именно о мирных жителях).
Отметим, что позже в телеграм-канале Минобороны РФ сообщение было отредактировано, а слова об отступлении диверсантов оттуда пропали. Осталось то, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ситуация на границе возле Курской области «не критическая», военные РФ дают жесткий отпор ВСУ.
В 20:57 врио губернатора Курской области Смирнов заявил: «Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники... Ситуация контролируемая».
Провокации вокруг Курской АЭС
В течение дня жителям стали поступать звонки об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Однако в пресс-службе правительства региона назвали это работой украинских спецслужб. В «Росэнергоатоме» подтвердили, что станция работает штатно.