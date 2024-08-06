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    Боевые действия

    Трое погибших и атака ДРГ. Что известно о боях на границе в Курской области

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    18 комментариев
    Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
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    Ночные удары по Курской области и последовавшие за ними бои в приграничных районах днем привели к гибели троих человек, еще 18 пострадали. К вечеру в МО РФ сообщили, что остатки диверсионной группы «отступили на территорию Украины», однако, судя по заявлениям властей и военкоров, там все еще «горячо». «Фонтанка» собрала, что известно о происходящем в приграничных районах Курской области к этому часу.

    Минобороны России

    Ночная атака

    Ранним утром врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в результате обстрела города Суджа (Курская область) ранения получили двое взрослых и трое детей, они находятся в районной больнице. Несколько жилых домов сильно повреждены. Глава региона трижды писал о сбитых украинских беспилотниках самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом еще 11, а к семи утра число сбитых БПЛА достигло 26.

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    Обстрелы на границе

    К 10 утра стало известно, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не допустили прорыва границы». Днем (около 14 часов) уже сама ФСБ рассказала, что ВСУ организовали вооруженную провокацию на участке границы РФ в Курской области, обстреляв приграничные населенные пункты. Однако в спецслужбе уточнили, что предприняли «меры по отражению вооруженной агрессии».

    официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    О том, что после этого населенные пункты региона подверглись массовому обстрелу, к 15 часам рассказал врио губернатора. По его словам, больше всего пострадавших в Судже, который ночью был обстрелян. К тому моменту 13 человек были ранены, погибла женщина.

    Оперштаб усилил бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах.

    Около 16:00 Смирнов рассказал, что число погибших увеличилось — в Рыльском районе от украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. А в Кореневском районе погиб водитель автомобиля.

    Бои в Курской области

    К вечеру вторника Минобороны РФ официально сообщило о том, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, который пытается прорваться со стороны Украины. В военном ведомстве раскрыли, что ВСУ атакует российскую территорию с 8 часов утра в приграничных населенных пунктах Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

    Атака, по данным ведомства, шла силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также были задействованы 11 танков и 20 бронемашин. К половине шестого вечера, как отчитались в Минобороны РФ, военные уничтожили шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, а также три бронированные машины «Козак».

    Штурмовики нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области.

    К местам боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    В 19:20 в Минобороны рассказали, что после боев диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины, а часть военных попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории. Там они были «блокированы».

    По последним данным властей Курской области, число пострадавших — 18, погибших — трое (речь идет именно о мирных жителях).

    Отметим, что позже в телеграм-канале Минобороны РФ сообщение было отредактировано, а слова об отступлении диверсантов оттуда пропали. Осталось то, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ситуация на границе возле Курской области «не критическая», военные РФ дают жесткий отпор ВСУ.

    В 20:57 врио губернатора Курской области Смирнов заявил: «Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники... Ситуация контролируемая».

    Провокации вокруг Курской АЭС

    Фото: официальный канал концерна «Росэнергоатом»
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    В течение дня жителям стали поступать звонки об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Однако в пресс-службе правительства региона назвали это работой украинских спецслужб. В «Росэнергоатоме» подтвердили, что станция работает штатно.

    Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
    Фото: официальный канал концерна «Росэнергоатом»

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