Трое погибших и атака ДРГ. Что известно о боях на границе в Курской области

Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Поделиться Поделиться





Ночные удары по Курской области и последовавшие за ними бои в приграничных районах днем привели к гибели троих человек, еще 18 пострадали . К вечеру в МО РФ сообщили, что остатки диверсионной группы «отступили на территорию Украины», однако, судя по заявлениям властей и военкоров, там все еще «горячо». «Фонтанка» собрала, что известно о происходящем в приграничных районах Курской области к этому часу.

Минобороны России

Ночная атака Ранним утром врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в результате обстрела города Суджа (Курская область) ранения получили двое взрослых и трое детей, они находятся в районной больнице. Несколько жилых домов сильно повреждены. Глава региона трижды писал о сбитых украинских беспилотниках самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом еще 11 , а к семи утра число сбитых БПЛА достигло 26 .

Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Фото: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Поделиться Поделиться





Обстрелы на границе К 10 утра стало известно, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не допустили прорыва границы». Днем (около 14 часов ) уже сама ФСБ рассказала, что ВСУ организовали вооруженную провокацию на участке границы РФ в Курской области, обстреляв приграничные населенные пункты. Однако в спецслужбе уточнили, что предприняли «меры по отражению вооруженной агрессии».

официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

О том, что после этого населенные пункты региона подверглись массовому обстрелу, к 15 часам рассказал врио губернатора. По его словам, больше всего пострадавших в Судже, который ночью был обстрелян. К тому моменту 13 человек были ранены, погибла женщина.

Оперштаб усилил бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах. Около 16:00 Смирнов рассказал, что число погибших увеличилось — в Рыльском районе от украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. А в Кореневском районе погиб водитель автомобиля. Бои в Курской области К вечеру вторника Минобороны РФ официально сообщило о том, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, который пытается прорваться со стороны Украины. В военном ведомстве раскрыли, что ВСУ атакует российскую территорию с 8 часов утра в приграничных населенных пунктах Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Атака, по данным ведомства, шла силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также были задействованы 11 танков и 20 бронемашин . К половине шестого вечера, как отчитались в Минобороны РФ, военные уничтожили шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, а также три бронированные машины «Козак». Штурмовики нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области. К местам боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В 19:20 в Минобороны рассказали, что после боев диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины, а часть военных попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории. Там они были «блокированы». По последним данным властей Курской области, число пострадавших — 18, погибших — трое (речь идет именно о мирных жителях).

Отметим, что позже в телеграм-канале Минобороны РФ сообщение было отредактировано, а слова об отступлении диверсантов оттуда пропали. Осталось то, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ситуация на границе возле Курской области «не критическая», военные РФ дают жесткий отпор ВСУ. В 20:57 врио губернатора Курской области Смирнов заявил: «Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники... Ситуация контролируемая».

Провокации вокруг Курской АЭС

Фото: официальный канал концерна «Росэнергоатом» Поделиться Поделиться





В течение дня жителям стали поступать звонки об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Однако в пресс-службе правительства региона назвали это работой украинских спецслужб. В «Росэнергоатоме» подтвердили, что станция работает штатно.

