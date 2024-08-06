Минобороны РФ: украинская ДРГ отступила из Курской области

Диверсионная группа ВСУ после боев отступила на территорию Украины из Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Минобороны РФ
Атака была совершена 6 августа. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников российские войска нанесли противнику огневое поражение, утверждает Минобороны.
«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попытались закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокированы», — говорится в сообщении.
В результате новых потерь остатки диверсионной группы отступили. Удары по противнику продолжились уже на территории Украины.
Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.