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    Минобороны РФ: украинская ДРГ отступила из Курской области

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    Диверсионная группа ВСУ после боев отступила на территорию Украины из Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

    Минобороны РФ

    Атака была совершена 6 августа. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников российские войска нанесли противнику огневое поражение, утверждает Минобороны.

    «Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попытались закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокированы», — говорится в сообщении.

    В результате новых потерь остатки диверсионной группы отступили. Удары по противнику продолжились уже на территории Украины.

    Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.

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