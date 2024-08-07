Дело о нападении на приграничные земли Курской области возбуждено по нескольким статьям

Сразу несколько статей легли в основу уголовного дела по факту нападения вооруженных формирований противника на приграничные населенные пункты Курской области.
Как сообщила 7 августа официальный представитель СК Светлана Петренко, Следком возбудил уголовное дело по следующим статьям УК РФ:
- террористический акт,
- убийство,
- незаконное ношение оружия и боеприпасов,
- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим.
«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — отмечается в сообщении.
6 августа Курская область подверглась множеству атак, вооруженные подразделения прорвали границу со стороны Украины, начались бои. 7 августа Минобороны объявило, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается». Сообщалось, что вчера были ранены 28 человек, среди них шесть детей. Общее число погибших мирных граждан не называется, их может быть как минимум четверо (двое погибли при атаке дрона на скорую помощь). Противник, по данным МО, за сутки потерял до 260 человек и 50 единиц бронетехники. Подробности читайте на «Фонтанке».